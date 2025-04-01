Депутат предложил сделать из замка Пугачевой резиденцию юмористов «Аншлага»

Passion.ru

Депутат предложил сделать из замка Пугачевой резиденцию юмористов «Аншлага». Об этом сообщает «Абзац».

Депутат предложил сделать из замка Пугачевой резиденцию юмористов «Аншлага»
© Passion.ru

В День смеха депутат Брянской областной думы и член движения «Россия православная» Михаил Иванов высказался с необычной идеей — он предложил отдать знаменитый замок Аллы Пугачевой в Грязи работникам «Аншлага».

«Я считаю, что нужно подойти к этому вопросу с юмором и креативом! Ведь, как известно, смех продлевает жизнь, а в наше непростое время он особенно важен. Эти талантливые люди десятилетиями дарят россиянам смех и хорошее настроение», — объяснил он.

По словам Иванова, в случае, если его предложение будет реализовано, россияне получат новый центр юмора и сатиры, куда потянутся туристы.

«Да и представьте, какие шутки могут родиться в этих стенах, какие пародии на звёзд эстрады и политиков! Это будет настоящая бомба!» — добавил он.

Политик подчеркнул, что его слова являются лишь шуткой, которая должна поднять настроение россиянам.

Ранее мы писали о том, что в Госдуме раскритиковали публикацию Пугачевой патриотической песни.

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