Волочкова ответила на обвинения в алкогольной зависимости

Балерина Анастасия Волочкова опровергла в беседе с Ura.ru слова нарколога и психиатра Василия Шурова о том, что она страдает от алкогольной зависимости.

Танцовщица напомнила, что занимается по три часа в балетном зале и проводит ежемесячно по четыре благотворительных спектакля «Одержимость».

«Как человек с алкогольной зависимостью может в зале на пуантах стоять? Если ему [психиатру] надо было пропиариться или докопаться до моего имени, то могу сказать, это не новость», — заявила экс-солистка Большого театра.

Накануне врач Шуров предположил, что у Волочковой поврежден мозг на фоне злоупотребления спиртными напитками. По его словам, у знаменитости «запущенная стадия» алкоголизма. Врач также предложил балерине свою профессиональную помощь.

«Пусть он поможет себе сам», — резко отреагировала на его слова танцовщица.

Волочкова также осудила коллег, которые выходят к зрителю в алкогольном или наркотическом опьянении. Она считает, что таким образом артисты проявляют неуважение к сцене и зрителю.