Экс-жена Джигарханяна стала мамой в 46 лет

Экс-жена Джигарханяна Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой. Об этом сообщает портал «ДНИ.РУ».

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Бывшая жена режиссера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила о родах. 46-летняя девушка скрывала беременность и не посещала в последние месяцы светские премьеры, а также не делилась свежими фотографиями в блоге.

«Я не хотела делать из этого шоу, мне хватило шумихи и кривотолков во время развода с Джигарханяном. Поэтому очень благодарна врачам, которые меня наблюдали, и немногочисленным друзьям, которые знали про беременность», — рассказала она.

По словам Цымбалюк, у нее родилась дочь весом 3740 граммов и ростом 53 сантиметра. От кого именно ребенок, девушка рассказывать не хочет.

«Для меня важнее всего спокойствие и полное отсутствие выяснения отношений с кем-либо. Я построила свою жизнь так, чтобы ничего ни с кем не делить, особенно — ребенка», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Виталина Цымбалюк-Романовская поддержала осмеянную в Сети Татьяну Брухунову.