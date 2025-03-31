«Довели до ручки»: почему Малахов и Петросян ушли с Первого канала

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст не сожалеет об уходе ведущего программы «Пусть говорят» Андрея Малахова и юмориста Евгения Петросяна на телеканал «Россия 1». Об этом рассказал сам Эрнст. «Спасибо, что ты ушла», — вспомнил он слова песни группы «Наутилус Помпилиус».

Малахов перешел с Первого на «Россию 1» в 2017 году, его переход вызвал широкий резонанс у аудитории. Сам ведущий объяснял этого желанием делать собственные программы и конфликтом с руководством. Петросян ушел с главного канала страны еще в начале нулевых. По его словам, его уход был связан с желанием руководства разбить «Кривое зеркало» на несколько программ. О том, как и почему Малахов и Петросян ушли с Первого канала — в материале URA.RU.

Уход Малахова с Первого

Причина перехода

Малахов в 2017 году заявил, что переходит с Первого канала на «Россию 1» и будет вести там программу «Андрей Малахов. Прямой эфир» и другие. Тогда же он поблагодарил Эрнста за совместную работу и переданный опыт.

Ведущий объяснил, что причиной его перехода стал «кризис жанра абсолютно во всем». Малахов захотел обрести самостоятельность, перестав быть исполняющим приказы солдатом. Он часто предлагал важные, как ему казалось, темы для освещения в программе, но начальство отказывало ему, потому что это не его темы. К тому же, по его словам, Первый канал капля за каплей выжигал то, что было ему дорого, в частности, перенес съемки последнего сезона из привычной студии в «Останкино» в другую.

Раскрыты планы Михаила Ефремова после выхода по УДО

В период такого кризиса ведущему пришло приглашение стать продюсером собственной программы на «России 1». Ведущий не стал комментировать слухи о том, что причиной перехода на другой канал стал конфликт с продюсером Натальей Никоновой, которая вернулась с ВГТРК на Первый канал и потребовала политизации «Пусть говорят». Малахов подчеркнул, что этот переход не был связан с деньгами, поскольку на «России 1» ему предложили сравнимый с Первым каналом доход.

Дополнительные подробности ухода Малахова

Позже, в сентябре 2021 года, он дополнил свое объяснение в эфире «Просто о сложном». Ведущий рассказал, что на Первом канале он всегда был «мальчиком на побегушках». Какое-то время его устраивало это, однако позже его терпение не выдержало из-за недоговоренностей продюсеров. Ведущий отметил, что когда продюсер Никонова, долго конфликтовавшая с руководством, вернулась на Первый канал, ее внезапно простили и назначили главой передачи Малахова.

"И нам говорят: «Она снова ваш руководитель». Здравствуйте! Ничего не понимаю! А семь лет подряд что было? <...> Я столько лет на канале, ну выведите меня в коридор и скажите: «Андрюх, нам ее навязали, извини». Но никто же ничего не объясняет. Мол, примите как данность. А мне ведь уже не 20 лет!», — заявил Малахов.

Слухи в СМИ

В связи с переходом Малахова на другой канал, СМИ начали распространять информацию о том, что причиной этого стал конфликт с руководством из-за намерения ведущего взять декретный отпуск. По информации изданиям Elle, ведущий захотел выйти в декрет в связи с беременностью его жены, однако руководство отказало. Продюсер ток-шоу якобы заявила, что ведущему следует выбирать между работой на телешоу и декретным отпуском. Источники издания же утверждали, что Малахов считает такое требование неприемлемым.

Уход Петросяна с Первого

Петросян ушел с Первого канала в 2004 году — его передача выходила там на протяжении года. После этого юморист перешел на «Россию 1». Однако за его уходом последовала месть от Первого канала. Об этом рассказал сам артист. По словам Петросяна, его самого и его программы часто высмеивались в КВН, Comedy Club и других проектах.

«У них была такая установка. Их заставляли это делать», — рассказал Петросян в интервью каналу "Эмпатия Мануччи".

Причиной перехода юмориста на другой канал стало то, что «Кривое зеркало» хотели разобрать на части по разным программам. Позже ему предлагали вернуться на Первый, но он отказался. Как он сам утверждает, дело было не в деньгах, а в том, что руководство не предоставляло всех возможностей для творческого процесса.