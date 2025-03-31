Врач Киркорова-старшего заявил о неверно поставленном артисту диагнозе

Александр Новоселов, врач народного артиста России Бедроса Киркорова, предположил, что медики поставили певцу неправильный диагноз, заявили, что у него цирроз печени. Об этом пишет EADaily.

По данным портала, Новоселов рассказал о своих предположения в ходе шоу «Звезды сошлись».

Врач отметил, что на самом деле у Бедроса цирроза не было. В связи с этим, он лечил звездного пациента не от цирроза, а от внутрибольничной пневмонии.

«Оздоравливал БАДами. Он ко мне пришел на ходунках, а когда я его пролечил, он передвигался без ходунков уже»,— пояснил Новоселов.

Многие участники шоу негативно оценили перспективы лечения нетрадиционными средствами, допустили, что такая методика может навредить человеку, особенно, когда речь идет о здоровье 90-летнего мужчины, уточнили журналисты.

Напомним, что Бедрос Киркоров, отец шоумена Филиппа Киркорова, скончался 18 марта в возрасте 92 лет от остановки сердца.