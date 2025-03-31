На «Русском радио» объяснили, почему вырезали Пугачеву из эфиров

Ведущий «Русского радио» Антон Юрьев объяснил отсутствие в эфирах песен Аллы Пугачевой тем, что высказывания певицы после начала СВО перечеркнули любовь россиян и к ее творчеству. Сами слушатели не хотят, чтобы песни Пугачевой звучали в эфире, заявил Юрьев.

«Русское радио» это песни, которые народ любит. [Аллы] Борисовны там нет по объективным причинам. Высказывания, которые она произвела и производит, перечеркнули всю зрительскую любовь к ней. Может быть, кто-то и слушает на пластинках [песни артистки], восторгаются. Но большая часть россиян ее не хотят [слышать]. Я людей понимаю, — сообщил ведущий.

Юрьев уточнил, что в эфире радиостанции нет песен не только Пугачевой, но и остальных исполнителей, покинувших Россию после начала спецоперации и критиковавших Россию. Он считает это справедливой расплатой за антироссийские высказывания и сравнивает страну с родной матерью, которую нельзя предавать.

Не думаю, что [правильно], если ребенок посылает мать на три буквы, уезжает, а она каждый день его ждет с накрытым столом. Поэтому те люди, которые уехали, пусть поют для той аудитории, которая уехала вместе с ними. Это мое субъективное мнение, — добавил он.

В списке артистов, чьи песни теперь не звучат на «Русском радио», Юрьев назвал Макса Барских, Потапа и Настю Каменских, Лайму Вайкуле и Софию Ротару. Он отметил, что на украинском радио также не звучат российские песни, а россиянам неинтересны исполнители с Украины.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин предположил, что Пугачева не приехала на похороны бывшего свекра Бедроса Киркорова из страха быть задержанной правоохранительными органами в Москве. По его словам, Пугачеву ждали, чтобы задать вопросы о ее возможном участии в покушении на жизнь главы ФПБК.

Глава ФПБК заявил, что нанятые Пугачевой люди должны были убить его в Екатеринбурге во время рабочей командировки. Поскольку Бородин призывает профильные структуры признать Пугачеву иноагентом, то, по его словам, певица могла руководствоваться чувством мести.