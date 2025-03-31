Овсиенко рассталась с мужем, которого ждала из тюрьмы

Певица Татьяна Овсиенко рассталась с гражданским мужем, которого дождалась из тюрьмы. Звезда пришла на интервью в студию шоу «МАЛАХОВ», чтобы рассказать о паузе в личной жизни.

С 2017 года знаменитость жила с Александром Меркуловым, вернувшимся из тюрьмы. Но свадьбу они так и не сыграли. Овсиенко приоткрыла завесу тайны и заявила, что проблем у них нет, но вопросы за 17 лет отношений остались.

«Сейчас у нас пауза в отношениях, может быть, после того, что мы пережили вместе. Все-таки, были на расстоянии, писали письма, объяснялись в любви… Но в последнее время мы не могли поговорить, а я чувствовала, что накапливалась все: а пока молчишь, думаешь, что пройдет само. Пока приняли решение пожить отдельно. Может, это что-то даст?» — порассуждала певица.

Татьяна отметила, что на данный момент пытается найти проблему в себе, но не может дать прогноз – что между ними будет дальше.

«Я не витаю в облаках, нет больше никакой мечты, я живу реальной жизнью. Ну, сложится — хорошо. Пока пытаемся сохранить то дорогое чувство, которое мы называем дружбой. Удастся ли это — тоже не знаю», – ответила звезда.

Артистка жалеет о несостоявшейся свадьбе. Они мечтали об этом и даже обсуждали, но так и не дошли до загса. Сначала Александр был осужден, потом занялся бизнесом, а у Овсиенко все это время были гастроли. Детей у них тоже нет. У женщины есть сын от первого брака Игорь.

Сам Александр прокомментировал паузу в отношениях и рассказал, что у них действительно есть претензии друг к другу.

«Они не глобального характера, но есть. И бывает, что иногда случаются паузы — хочется посмотреть со стороны, как будет дальше», – пояснил он.

Ранее мы писали о том, что 58-летняя Татьяна Овсиенко опровергла слухи об алкоголизме и заговорила о родах.