Дана Борисова разрешит дочери увеличить грудь

Телеведущая Дана Борисова не исключила, что ее дочь Полина захочет сделать новую пластическую операцию после изменения формы носа. Звездная мама готова разрешить ей, в частности, увеличить грудь.

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Комментарий звезды приводит «Общественная служба новостей».

Борисова напомнила, что ее дочь скоро станет совершеннолетней и сможет решать сама.

«Если она захочет надуть губки, то, как говорится, милости просим! Захочет грудь больше? Почему бы и нет?» - высказалась телеведущая.

При этом Дана будет отговаривать дочь от операции, если та задумается о большом объеме.

«Только аккуратная и естественных размеров грудь. Даже Бьянка уменьшила свой 6 размер», — отметила Борисова.

По поводу пластики носа Дана говорит, что прежняя форма не нравилась ни ей, ни Полине. Ведущая хотела видеть у дочери нос, «как у куклы Барби».

Ранее сообщалось, что Борисова оправдала пластику у дочери ее увлечением корейской культурой.