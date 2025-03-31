Вдовец Жанны Фриске решил снова вступить в брак

Телеведущий Дмитрий Шепелев, вдовец известной певицы Жанны Фриске (1974 - 2015), решился оформить отношения с дизайнером Екатериной Тулуповой, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, Шепелев привел Платона (сына от Фриске) в детский сад. Мальчик подружился там с Ладой, дочкой Тулуповой, вслед за детьми подружились и родители.

В 2018 году Дмитрий и Екатерина стали жить вместе, в 2021 купили квартиру в Москве, затем загородный дом.

Весной 2021 года у Шепелева и Тулуповой родился общий ребенок — сын Тихон. В настоящее время они живут все вместе. И Дмитрий, и Екатерина про всех детей говорят «наши».

В ближайшие месяцы, уточнили журналисты, телеведущий намеревается зарегистрировать отношения с любимой женщиной в загсе.

У Шепелева был только один официальный брак, с Фриске он не успел расписаться. В 2005 году он женился на Анне Таболиной (ныне Старцевой), в 2008 развелся с ней. Общих детей у них не было.