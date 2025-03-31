Анна Седокова потеряла почти 400 тысяч рублей на бизнесе после смерти Тиммы. Об этом сообщает Kp.ru.

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Анна Седокова, как и многие российские звезды, попутно с творчеством занимается бизнесом. Так, еще в 2016 году она открыла свой магазин одежды. ООО «Ла Стори» в лучшие годы приносило певице миллионы рублей чистой прибыли.

Однако в 2024 году, после смерти бывшего супруга Седоковой Яниса Тиммы, певица приняла решение закрыть магазин, сообщают журналисты. За последний год бизнес принес Седоковой 2 миллиона рублей, но чистая прибыль ушла в минус на 396 тысяч рублей.

При этом само юрлицо остается действующим. Седокова не подавала заявлений в налоговую с просьбой закрыть организацию.

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