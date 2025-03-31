Анна Седокова потеряла почти 400 тысяч рублей на бизнесе после смерти Тиммы
Анна Седокова потеряла почти 400 тысяч рублей на бизнесе после смерти Тиммы. Об этом сообщает Kp.ru.
Анна Седокова, как и многие российские звезды, попутно с творчеством занимается бизнесом. Так, еще в 2016 году она открыла свой магазин одежды. ООО «Ла Стори» в лучшие годы приносило певице миллионы рублей чистой прибыли.
Однако в 2024 году, после смерти бывшего супруга Седоковой Яниса Тиммы, певица приняла решение закрыть магазин, сообщают журналисты. За последний год бизнес принес Седоковой 2 миллиона рублей, но чистая прибыль ушла в минус на 396 тысяч рублей.
При этом само юрлицо остается действующим. Седокова не подавала заявлений в налоговую с просьбой закрыть организацию.
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