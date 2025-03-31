Якубович рассказал о первых съемках «Поля чудес»

Телеведущий Леонид Якубович рассказал о том, как проходили первые съемки шоу «Поле чудес». Об этом сообщает «Телепрограмма».

По словам Якубовича, изначально он планировал отказаться от роли ведущего шоу «Поле чудес» и хотел уйти из проекта. Телеведущий также признался, что особенно тяжело ему дались первые две съемки.

«Первые две съемки “Поля чудес” я от внутреннего зажима орал так, что звукооператор чуть не оглох и заявил, что больше так работать не может. Я понял, что дело — труба, и сказал: хорошо, я ухожу. Мне никто не отговаривал, мол: “Перестань, как тебе не стыдно! Ну, что ты! Мы видим твой потенциал!” И другими умными словами не утешал. А просто сказали: “Хорошо, черт с тобой, приходи еще раз, крайняя съемка, и дальше решай сам”», — рассказал он.

Впрочем, Якубович все-таки передумал после того, как почувствовал реакцию от зрительного зала.

«Это было буквально за 10 минут до эфира, зрители уже сидели. Из-за кулис услышал, как им объясняют, что они несказанно везучие люди, так как сейчас у них на глазах вспыхнет новая восходящая звезда. Я даже перекрестился за кулисами. Подумал: “Слава богу, они кого-то нашли и теперь от меня отстанут. Вернусь домой к своему литературному труду и забуду про все это раз и навсегда”. После чего в студии неожиданно объявили: “Вот он перед вами» И меня вытолкнули вперед. У меня, что называется, ноги отнялись. Но после тех слов в мой адрес весь зал встал, грохнули аплодисменты, и я просто уже не мог подвести», — добавил Якубович.

Ранее стало известно о том, какую пенсию получает Якубович.