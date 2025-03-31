Проклова захотела дать Кудрявцевой в глаз после вопроса о любви к Миронову

Актриса Елена Проклова захотела ударить телеведущую Леру Кудрявцеву на съемках программы «Звезды сошлись».

Кудрявцева заявила, что Проклова и Лариса Голубкина любили одного мужчину – Андрея Миронова. Телеведущая спросила, помнит ли она встречу с артисткой на съемках. После этого Проклова поинтересовалась у Кудрявцевой, какой глаз ей меньше дорог.

«Знаешь пословицу: «Кто старое помянет, тому глаз вон», — заявила актриса.

Проклова призналась, что в тот период была свободной женщиной. Она заявила, что у нее «мужской склад» – она делает то, что ей нравится, не думая о последствиях. На одну из съемок Миронов привел свою супругу Ларису Голубкину. Там актриса познакомилась с женой коллеги. Затем они пошли в ресторан.

«Лариса говорит: «Лен, ну что? Собираетесь забрать у меня мужа?» Я говорю: «Ни в коем случае, спасибо, мне такой подарок не нужен. Я вам сочувствую». Андрюша прекрасный, замечательный, но скорее был мужчиной для романа, чем для серьезной женщины», — поделилась актриса.

Проклова призналась, что никогда не была влюблена в Миронова. Она не стала отрицать, что между ней и коллегой были «мимолетные отношения».