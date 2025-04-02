Малахов ответил поблагодарившему его за увольнение с Первого канала Эрнсту

Телеведущий Андрей Малахов вышел на связь после заявления Константина Эрнста о том, что он не жалеет о его уходе с Первого канала. Журналист раздувать скандал не стал и вместо этого поздравил бывших коллег с юбилеем.

В личном блоге Малахов опубликовал кадр с цветами и обратился к бывшему руководителю. Он дал понять, что все еще хорошо относится к команде, с которой долгое время работал.

«Букет к 30-летию Первого канала! Поздравил Константина Львовича Эрнста, всех своих коллег и друзей с прошлого места работы с этой красивой датой!» - заявил Андрей.

«Довели до ручки». Почему Малахов и Петросян ушли с Первого канала

Отметим, что резкие слова в адрес Малахова Эрнст позволил себе в недавнем интервью. Он поблагодарил всех артистов, которые ушли с Первого канала и дал понять, что канал «перерос» Андрея Малахова.

С Первого канала телеведущий неожиданно для всех ушел в 2017 году. Сейчас он работает на «России 1», где ведет авторские шоу «Песни от всей души», «Привет, Андрей!» и «Малахов».

Ранее Андрей Малахов рассказал о десертах из детства и высказался против дубайского шоколада.