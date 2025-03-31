Возврат квартиры Ларисе Долиной возмутил российскую певицу

Певицу Викторию Цыганову возмутило, что ее коллеге по сцене Ларисе Долиной вернули квартиру, которую та продала под влиянием мошенников. Своим мнением по поводу ситуации артистка поделилась в своем Telegram-канале.

Певица отметила, что покупательнице жилья Полине Лурье не отдали потраченные на недвижимость 112 миллионов рублей. Поэтому решение вернуть Долиной квартиру может обернуться печальными последствиями для общества, считает артистка.

«Это не просто несправедливо, это может открыть новую эру мошенничества. Ведь теперь можно совершать сделки "в состоянии аффекта", брать деньги с покупателей и потом признавать соглашения недействительными через суд. Или, может, квартиру Ларисе Долиной вернули за какие-то другие заслуги?» — поделилась Цыганова.

Ранее Хамовнический суд решил вернуть Долиной квартиру, которую она продала под влиянием мошенников. Между тем Полине Лурье, считавшей себя законной собственницей и просившей выселить звезду из жилья, отказали в праве на владение имуществом. Деньги покупательнице тоже не вернули.