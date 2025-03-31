Shaman может оспорить отказ в регистрации бренда «Я русский»

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) может оспорить отказ Роспатента в регистрации товарного знака «Я русский» для алкогольной продукции в течение четырех месяцев. Как сообщает aif.ru, об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Напомним, что сегодня Роспатент отказал Дронову в регистрации товарного знака для алкоголя. Там сочли, что подобное использование фразы может оскорбить чувство достоинства людей. В пресс-службе артиста ранее объясняли, что заявку подали для того, чтобы никто другой не мог использовать название песни Shaman в качестве бренда.

По словам Соловьева, решение можно оспорить согласно ст. 1500 Гражданского кодекса РФ. На это у Дронова будет четыре месяца.

«Чтобы это сделать, он или его представители должны в Роспатенте в течение двух месяцев со дня получения отказа запросить все документы, копии и в течение четырех месяцев подать мотивированное возражение», – пояснил юрист.

Он добавил, что во время рассмотрения возражения певец может внести в заявку изменения. Например, Shaman может называть алкогольные напитки не «Я русский», а иначе, используя «допустимые названия». Сам Соловьев считает, что Роспатент принял верное решение, поскольку «патриотизм за большие деньги» не может уживаться с политикой России и ее историческими ценностями.