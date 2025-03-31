Муж Лены Катиной сообщил, что их годовалый ребенок чуть не погиб

Муж звезды «Тату» Лены Катиной Дмитрий Спиридонов рассказал, на днях как спас сына от от трагедии.

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«Никто об этом не пишет. Но я напишу. Потому что должен. Потому что жизнь — это не только сказочные видео с красивыми детьми», — начал свой пост Дмитрий.

Как оказалось, сын Катиной и Спиридонова подавился во время еды и в считанные секунды перестал дышать. К счастью, Спиридонов знал приемы первой помощи в таких ситуациях, молниеносно сориентировался и спас жизнь ребенку.

«Вчера вечером у нас дома случился п***, по-другому не сказать. Демьян ел макарошки с куриными сердечками — всё как всегда, сидим, болтаем. В какой-то момент я понимаю, что он не глотает, не говорит, не дышит. Ни звука. Ни вдоха. Он смотрит на меня, а я уже внутри — на адреналине, потому что понимаю: ребёнок начал задыхаться. Начали действовать. Перевернули. Постучали по спине. Ноль. Лицо синеет. У него паника. У нас паника. Прошло секунд 30–40, но это были самые страшные секунды в моей жизни. В какой-то момент я просто засунул пальцы ему в глотку, нащупал это скользкое, тёплое сердечко и вытащил. Всё. Ребёнок задышал. Я до сих пор не могу нормально выдохнуть», — поделился подробностями муж Лены Катиной в запрещенной соцсети.

Он подчеркнул, что рассказал об этом случае не для лайков в аккаунте, а для того, чтобы прочитавшие его пост тоже знали, как действовать в подобных ситуациях.

«Я это всё пишу не ради лайков. А потому что нас этому никто не учит. Все ведут бложики про осознанное отцовство, развитие по методике Монтессори. Но, блин, что делать, если твой ребёнок перестаёт дышать — никто не говорит. Скорая не успевает. У тебя есть только ты. И несколько минут. Это вопрос жизни. Не "дальше прочитаем книжку", а жизнь и смерть»

Дмитрий Спиридонов, муж Лены патиной