Обман на 19 миллионов: Звезду TikTok задержали за мошенничество

Российский блогер Павел Дворецкий задержан в Балашихе по подозрению в мошенничестве на сумму 19 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал SHOT, жертвой звезды соцсетей могла стать пенсионерка.

Павел Дворецкий родился в городе Сураж Брянской области. Известность в сети молодой человек получил благодаря роликам в тиктоке, которые он записывал с двоюродным братом. Сейчас на канал Дворецкого подписаны более 4 млн человек.

Согласно размещенным фотографиям в его личном блоге, он любит путешествовать и увлекается дорогими автомобилями.

Кадры из жизни популярного блогера — в галерее "Рамблера".