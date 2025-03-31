Бородина похвасталась кулоном почти за миллион рублей

Телеведущая Ксения Бородина похвасталась кулоном почти за 1 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Знаменитость в своих соцсетях показала украшение из белого золота. Оно продается без цепочки, а внутри кулона имеется индивидуальная гравировка. По информации канала, стоимость ювелирного изделия — 900 тысяч 450 рублей.

«Внутри даты рождения и пяточки девочек», — рассказала Бородина.

Напомним, что у Бородиной две дочери. Первая, Мария, родилась 10 июня 2009 года от бизнесмена Юрия Будагова. Телеведущая прожила с ним в браке с 2008 по 2011 год. Вторая дочь, Теона, родилась 22 декабря 2015 года — ее отцом является бизнесмен Курбан Омаров. Бородина и Омаров прожили вместе с 2015 года по 2021 год.