Роспатент отказал певцу Shaman в регистрации товарного знака

Роспатент отказал певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака «Я русский» на алкогольную продукцию как «оскорбляющее чувство достоинства людей».

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее СМИ сообщили, что Дронов получил от Роспатента уведомление о предварительном отказе в регистрации товарного знака «Я русский». В пресс-службе артиста объясняли, что заявка была подана, чтобы никто другой не мог использовать название песни Shaman «Я русский» в качестве бренда.

По данным Baza, одна из заявок Shaman на регистрацию товарного знака «Я русский» касалась алкоголя.

«Заявленное обозначение может быть воспринято общественностью как оскорбляющее чувство достоинства людей, поскольку данное обозначение способно вызвать прямую ассоциацию между национальностью и, в частности, употреблением алкогольной продукции. Регистрация подобных обозначений может быть признана противоречащей общественным интересам», - отмечается в ответе Роспатента, который цитирует канал.

Специалисты российской патентной организации также обратили внимание на то, что заявленное Дроновым обозначение очень похоже на уже имеющийся товарный знак «Русская водка», а также сочли, что с помощью «Я русский» «не представляется возможным индивидуализировать товары, то есть ассоциировать с лицом, производящим заявленные товары, выделяя его из массы других».