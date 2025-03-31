Роспатент отказал певцу SHAMAN в регистрации товарного знака «Я русский» на алкоголь из-за опасений за чувства жителей страны. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По информации источника, SHAMAN (Ярослав Дронов) подал заявки на регистрацию товарного знака «Я русский» в октябре 2024 года — одна касалась алкоголя, другая была на 17 категорий товаров и услуг, включая шампуни, пены для ванн, мыло, ароматизаторы воздуха и т.д. По обеим заявкам Роспатент отказал.

«Заявленное обозначение может быть воспринято общественностью как оскорбляющее чувство достоинства людей, поскольку данное обозначение способно вызвать прямую ассоциацию между национальностью и, в частности, употреблением алкогольной продукции. Регистрация подобных обозначений может быть признана противоречащей общественным интересам», — сказано в документе, который попал в распоряжение источника.

Помимо того, заявленное Дроновым обозначение товарного знака похоже на «Русскую водку», право пользования которым принадлежит ряду компаний.

По мнению Роспатента, обозначение «Я русский» не способно выполнять основную функцию товарного знака — индивидуализировать товары заявителя.

Сам артист не комментировал решение Роспатента.

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