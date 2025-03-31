Появилось первое фото Паши Техника из тайской больницы

Telegram-канал Mash в понедельник, 31 марта, опубликовал первое фото блогера и рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, который сейчас находится в тайской больнице.

Близкие блогера говорят, что сейчас состояние мужчины близко к крайней степени тяжести.

Telegram-канал утверждает, что еще раньше Паша Техник жаловался на судорожные припадки с потерей сознания после приема алкоголя и запрещенных средств. Несколько раз ему вызывали скорую помощь, однако от дальнейшего лечения рэпер все время отказывался.

В этот же день появилась информация, что у блогера поражено практически 100 процентов легких. У врачей есть подозрения, что у Паши Техника развилась бактериальная пневмония, однако точную этиологию пока назвать никто не может. В свою очередь российский пианист Лука Сафронов предположил, что блогер мог отравиться сосисками. Есть ли у Паши Техника шансы на выздоровление, «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом.