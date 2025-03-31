Сын Романа Абрамовича развелся с женой

Старший сын бизнесмена Романа Абрамовича Аркадий развелся с женой, моделью Марией Абрамович. Как сообщает Telegram-канал Mash, брак официально расторг московский суд.

Утверждается, что инициатором разрыва стала Мария. У пары есть общий ребенок. Сейчас бывшие супруги будут решать, с кем из родителей он останется, а также, вероятно, делить имущество. Причины развода не уточняются.

31-летний Аркадий Абрамович — выпускник Северо-Восточного университета в Бостоне. Он начал заниматься бизнесом еще будучи студентом. Сейчас Аркадий является основателем и владельцем инвестиционной компании ARA Capital. Наследник российского миллиардера владеет акциями нефтяной компании Zoltav, а также вкладывается в аграрный бизнес в России, строя теплицы. В 2015 году он основал компанию по выращиванию овощей Greenhouse.