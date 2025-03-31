Канье Уэст появился в черном костюме в стиле ку-клукс-клана

Рэпер Канье Уэст пришел на интервью в черном халате и капюшоне в стиле ку-клукс-клана (ККК). Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Art of Dialogue.

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По словам рэпера, плащ сшили в дополнение к похожему наряду, в котором он появился на публике в начале марта. Он также добавил, что собирался надеть белый костюм, но побоялся.

При этом Уэст не назвал причин, по которым выбрал данный образ.

Ранее в аккаунте музыканта появились резонансные сообщения. В некоторых из них Уэст заявлял, что является нацистом, и признавался в симпатии к диктатору нацистской Германии Адольфу Гитлеру. Позже артист написал в соцсети Х, что после размышлений он осознал, что не нацист.