У рэпера Паши Техника (настоящая фамилия — Ивлев) поражено почти 100% легких. Об этом со ссылкой на собственные источники рассказал проект «Выжившие» в Telegram.

По информации проекта, сейчас состояние Ивлева близко к крайней степени тяжести, а прогноз врачей «не очень-то благоприятный». Музыкант находится на вазопрессорной поддержке — медики искусственно поднимают Технику давление, причем препараты приходится использовать почти в максимальной дозировке.

«Лежит с пневмонией, поражение почти 100%. Неясно какой этиологии, но, по анализам, это похоже на бактериальную. С полиорганной недостаточностью, с септическим шоком. На ИВЛ, на ЭКМО — это экстракорпоральный метод оксигенации, когда легкие не справляются», — добавил автор проекта.

Также у Техника наблюдаются грубые нарушения электролитов в организме и проблемы с печенью.

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Напомним, что рэпера госпитализировали в Таиланде на прошлой неделе. По словам знакомых, Технику стало плохо за несколько дней до госпитализации — предположительно, это связано с отравлением наркотическими веществами. 28 марта СМИ сообщали, что состояние Ивлева оценивается как крайне тяжелое, он находится в коме.