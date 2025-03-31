Нарколог и психиатр Василий Шуров предположил в беседе с aif.ru, что у Анастасии Волочковой поврежден мозг на фоне злоупотребления балериной спиртными напитками.

Таким образом, отмечает издание, Шуров прокомментировал фразу Волочковой о том, что только «нищеброды» ей завидуют.

«Это все проявление повреждения мозга, запущенная стадия, с нарастающими нейрокогнитивными расстройствами, с отсутствием критики», — заявил психиатр.

По словам Шурова, Волочкова чрезвычайно агрессивно реагирует на критику, что является «обычной защитой алкоголиков». Врач отметил, что не может поставить танцовщице точный диагноз, поскольку для этого нужно пройти ряд тестов.

Нарколог добавил, что Волочкова на протяжении 10 лет «регулярно» появляется в информационном пространстве в нетрезвом состоянии. При этом артистка отказывается от обследований, а попытку поговорить о зависимости «воспринимает в штыки».

В декабре 2024 года Анастасия Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме. Она напомнила, что часто проводит спектакли и ежедневно занимается балетом по три часа. По ее словам, человек с алкогольной зависимостью не может позволить себе поддерживать форму и заниматься профессионально своим творчеством.