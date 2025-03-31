Врачи диагностировали блогеру Паше Технику стопроцентное поражение легких

На данный момент у российского блогера и рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, поражено практически 100 процентов легких. Информация об этом появилась в понедельник, 31 марта.

© Вечерняя Москва

Состояние артиста стремительно ухудшается, сейчас оно приблизилось к крайней степени тяжести. Из-за этого врачи прогнозирует неблагоприятный исход. Есть подозрения, что у рэпера развилась пневмония в связи с бактериями, однако точную этиологию пока назвать никто не может.

Техник находится на сильной вазопрессорной поддержке, при которой повышают давление искусственным путем. Помимо этого, специалисты зафиксировали у артиста полиорганную недостаточность и септический шок.

По словам бывшей супруги блогера, критическое состояние у рэпера возникло из-за неправильного лечения «не теми» антибиотиками, передают на YouTube-проекте «Выжившие».

При этом близкие Техника ранее сообщили, что его здоровье могло ухудшиться из-за таблеток, которые ему предложил неизвестный фанат. На вечеринке в Таиланде музыкант принял неизвестные таблетки и вскоре почувствовал себя плохо. На следующий день фанат покинул страну.