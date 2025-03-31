Бородина в мини-платье с глубоким декольте снялась с женихом

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина в мини-платье вышла в свет с женихом Николаем Сердюковым. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ксения Бородина позировала перед камерой в черном мини-платье с глубоким декольте, которое дополнила золотыми массивными серьгами и кожаными туфлями на каблуках с золотистым мыском. Телеведущей сделали макияж с угольно-черными стрелками, красными тенями и помадой, а также уложили волосы. Николай Сердюков был запечатлен в белой рубашке, брючном костюме и туфлях. Бородина стояла в объятиях возлюбленного на лестнице.

В августе прошлого года телеведущая перестала скрывать отношения с блогером Николаем Сердюковым. А 7 декабря влюбленные объявили о помолвке. Бородина показала, как Сердюков сделал ей предложение ночью на экскурсии в «Эрмитаже».

8 декабря издание «СтарХит» заявило, что помолвочное кольцо телеведущей от бренда Graff стоит 5 миллионов рублей. Близкая подруга блогерши и бывшая коллега по «Дому-2» Ольга Орлова намекнула, что помогала Николаю Сердюкову сделать предложение.