Бьянка Цензори нашла способ сохранить брак с Канье Уэстом после громких скандалов

Скандальный «голый» выход Бьянки Цензори на Грэмми спровоцировал слухи о ее скором разводе с Канье Уэстом. Однако со временем стало понятно, что архитектор и не думает уходить от своего мужа-провокатора. Напротив, модель придумала способ, как сохранить брак с Йе и заодно спасти его репутацию.

Цензори считает, что им с Канье нужно обзавестись наследником.

«Бьянка хочет родить от Канье ребенка, полагая, что это спасет брак и исцелит их отношения. Бьянка считает, что наличие еще одного наследника успокоит Канье и не позволит ему подвергать себя опасности своими действиями», — сообщил инсайдер изданию Daily Mail.

Рэпер, как передает источник, бежал из США после скандальных публикаций в адрес экс-жены Ким Кардашьян. Исполнитель обвинил бывшую в том, что она будучи «белой женщиной» эксплуатирует «его темнокожих детей», наживаясь на их, то есть на его громкой фамилии. Кроме того, Йе разместил несколько постов, в которых оправдал нацизм. Это стоило ему потери репутации, а также отмены концерта в России. После поднявшейся шумихи вокруг его персоны Уэст перебрался в Токио.