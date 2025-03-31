Ивлеева улетела из России впервые после «голой» вечеринки

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева впервые после «голой» вечеринки улетела из России. Знаменитость опубликовала фото в своем Telegram-канале.

© ivleevacomvgorle/Telegram

Анастасия Ивлеева сфотографировала свои ноги во время отдыха на пляже. Блогерша не стала называть страну, куда улетела в отпуск.

«Утречко доброе», — подписала снимок телеведущая.

Вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

Несколько недель назад блогерша объявила в Telegram-канале о запуске нового реалити-шоу «Чегеря». Подробности и дата выхода проекта неизвестны. В промо-ролике Ивлеева прокатилась с мужем, бизнесменом Филиппом Бегаком, на тракторе.