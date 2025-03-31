Дочь оперной певицы Ольги Перетятько уснула на концерте матери

Оперная певица Ольга Перетятько выступила с большой концертной программой «Сопрано тет-а-тет» на ХII Транссибирском Арт-фестивале. Об этом сообщает aif.ru.

На мероприятии, отмечает издание, присутствовал муж артистки Григорий Шкарупа и их четырехлетняя дочь Майя. Изначально девочка радостно выкрикивала: «Мама», — после каждого номера родительницы. Однако под концерт выступления наследница певицы крепко уснула, поэтому Шкарупа унес девочку из зрительского зала на руках.

По данным aif.ru, Майя специально прилетела с отцом в Новосибирск из Санкт-Петербурга ради концерта матери. Семья провела вместе три дня, а на следующее после выступления утро Перетятько уже улетела в Гамбург.

В октябре 2024 года сообщалось, что певица Алсу впервые привела на концерт своего восьмилетнего сына Рафаэля. Артистка сообщала, что наследник оказался в восторге от ее выступления. Она называла сына своим главным зрителем и обратилась к нему перед началом выступления с фразой: «Рафаэль, лапулечка, я тебя не вижу, но я тебя очень люблю. Я пою для тебя сегодня».