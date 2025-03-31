Вика Цыганова высказалась о «стирании» Пугачевой из фильма

Вика Цыганова высказалась о цензуре, которой подверглась Алла Пугачева. Недавно в одном из фильмов замазали лицо Примадонны, превратив его в размытое пятно. Исполнительница хита «Русская водка» решила высказаться по этому поводу.

По мнению Цыгановой, цензорам не стоило прибегать к столь радикальным мерам.

«Видимо, руководство канала хотело избежать лишних дискуссий об уехавшей певице. Но стирание произвело обратный эффект», — цитирует артистку StarHit.

Вика считает, что Алла Борисовна — «продукт своей эпохи», и на ее примере можно увидеть, как изменились и времена, и сама Пугачева.

«Некогда суперзвезда теперь предала Родину, живет в забвении на Кипре и водит знакомство со всякими иноагентами-предателями», — высказалась Вика.