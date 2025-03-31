Долиной вернули квартиру, проданную за 112 млн рублей под давлением мошенников

Ларисе Долиной вернули квартиру. Артистка продала жилье за 112 млн рублей под влиянием мошенников. Покупательница квартиры, Полина Лурье, настаивает, что получила ее законно, но суд отказал ей в праве собственности на имущество. Дело Ларисы Долиной суд рассматривал в закрытом режиме. И почти все, что о нем известно, — это данные СМИ либо высказывания самой певицы.

Преступники общались с Долиной с апреля по июнь прошлого года. Убеждали, что с ее квартирой кто-то хочет совершить «мошеннические действия», и поэтому ее нужно срочно продать, а деньги вывести на безопасный счет. Позже квартиру, уже у мошенников, купила Полина Лурье, ей 34 года, и СМИ часто подчеркивают ее статус матери-одиночки. Некоторые издания утверждают, что Лурье — дочь руководителя крупного IT-холдинга.

Лурье настаивает, что квартира в Хамовниках оказалась у нее законно. И в интервью «Пятому каналу» заявила, что суд теперь оставил ее «и без жилья, и без денег». А сторона Долиной обращает внимание, что покупательницу должна была насторожить, сколько она стоила. Сделку провели за 112 млн рублей, хотя в том же доме другая квартира с похожей планировкой стоила 190 млн.

Могла ли Лурье догадаться, что с жильем, которое она собирается купить, что-то не так? И есть ли у нее шансы что-то вернуть? Комментирует адвокат, партнер юридической компании Legal Plant Евгений Пугачев.

Евгений Пугачев, адвокат, партнер юридической компании Legal Plant: «На стадии подготовки к сделке всегда есть такие маячки, например, когда предлагают какую-то непрозрачную или сомнительную систему расчетов по сделке. Например, что денежные средства перечисляются не продавцу, а именно какому-то доверенному лицу на основании какой-то доверенности или, может быть, вообще третьему лицу. Все эти аспекты все-таки должны были вызвать некие подозрения у покупателя. Есть такое последствие недействительности сделки как реституция, которая означает, что каждая из сторон обязана вернуть другой стороне все полученное по недействительной сделке. То есть, если покупатель получил право собственности на квартиру, он обязан вернуть квартиру, соответственно, продавец обязан вернуть все денежные средства, которые получил».

Многое в деле будет зависеть от того, не вовлечена ли сама Лурье в мошенническую схему, говорят юристы. Пока что такой информации нет.

На решение суда о том, что право собственности новой владелицы квартиры нужно прекратить, еще можно подать апелляцию. А вот получится ли в итоге вернуть деньги — неизвестно, считает председатель коллегии адвокатов города Москвы «АБС», адвокат Антон Бакулин.

Антон Бакулин, председатель коллегии адвокатов города Москвы «АБС», адвокат: «Ключевой вопрос — кому Лурье переводила денежные средства. То есть если Лурье денежные средства перевела непосредственно на расчетный счет Ларисы Долиной, значит, и Лариса Долина должна вернуть ей денежные средства обратно. Если Лурье переводила денежные средства третьим лицам — это достаточно сложный правовой вопрос. То есть убедилась ли Лурье в том, что эти третьи лица могли принимать денежные средства? Были ли ей представлены доверенности на право получения денежных средств? От этого будет зависеть необходимая правовая квалификация при разрешении вопроса о возврате денежных средств».

Всего Лариса Долина передала мошенникам больше 200 млн рублей. И даже с учетом того, что суд вернул ей квартиру, обездоленной артистка не останется — суд уже постановил, что двое обвиняемых в мошенничестве должны вернуть ей 69 млн. Подобные махинации с квартирами, по мнению собеседников «Бизнес FM», прецедентами не станут. Просто сказать, что квартиру продали под влиянием мошенников и получить ее обратно не выйдет — во-первых, самих мошенников интересует далеко не каждая условная однушка. А во-вторых, суд мог учесть и статус обманутой.