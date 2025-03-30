Топурия потратила 300 тысяч рублей на детскую мечту

Кети Топурия рассказала, на шоу НТВ «Ты не поверишь!», что очень любит животных. И наконец она решилась исполнить свою детскую мечту – завести маленьких обезьянок.

Теперь дома у певицы живут две карликовые белоухие игрунки – Миша и Гриша. Для них сделан специальный большой террариум, чтобы маленькие дети привыкли к обезьянкам, а животные – к людям, пишет портал Vokrug.tv.

«Я обожаю животных, и поэтому я не хотела бы, чтобы их как-то напугали, навредили, потому что они сразу начали бы их лапать, брать на ручки», — объяснила певица.

У Миши и Гриши специальный рацион. Зверьки едят творог и кашу, яйца, курицу с овощами, фрукты. Обошлись карликовые белоухие игрунки певице ей в немаленькую сумму —300 тысяч рублей.

Ранее Кети Топурия устроила мероприятие по случаю четырехлетия сына. Звезда заказала ребенку торт за 400 тысяч рублей.