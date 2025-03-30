Билан рассказал об ужасном пробуждении

Дима Билан наставник шоу «Голос» — не раз появлялся в «Точь-в-точь» и как участник, и как член жюри. Певец вспомнил о смешном и ужасном случае, произошедшим с ним во время перевоплощения в Лучано Паваротти.

Билан совершенно не похож на знаменитого оперного певца, поэтому гримирование заняло много часов, пишет портал Vokrug.tv.

«Там ведь сложнейший грим, в том числе и пластический. Для того образа мне клеили залысину с жидкими волосенками, пристраивали большой живот и вообще – превращали в натурального Лучано. Грим очень долго накладывали, и я заснул», - рассказал Дима.

Проснувшись, певец перепугался, увидев свое отражение в зеркале.

«А я еще не успел толком проснуться! В голове мелькнуло: „Боже, это шизофрения?“. То дикое оцепенение длилось несколько секунд, больше десятка, наверно. И лишь потом медленно отпустило. Ух! До сих пор при воспоминании дурно становится. Настоящий кошмар», — признался он.

Дима сказал, что научился реагировать и на критику. Теперь он негативные комментарии в свой адрес воспринимает с улыбкой.

«Перемотайте мою жизнь, я только и успевал оправляться от слухов и скабрезностей. Сейчас, в этом периоде моей жизни, меня это все даже веселит», - отметил певец.