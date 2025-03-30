Лука Сафронов: Паша Техник мог отравиться сосисками в Таиланде
Известный рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) мог отравиться сосисками, предположил пианист Лука Сафронов. Об этом пишет Mash.
По его словам, он в воскресенье, 30 марта, побывал в палате исполнителя. Пианист добавил, что Паша находится в очень плохом состоянии.
«Он продолжает лежать в коме и подключён к ИВЛ. Вокруг больницы сейчас много русских туристов, которые поддерживают его и продолжают писать в наше посольство с просьбами помочь легенде», — уточнил Сафронов.
Ранее менеджер артиста сообщил, что медики одной из клиник Таиланда 27 марта ввели Техника в искусственную кому.
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По его словам, врачи тщательно следят за рэпером. Он выразил надежду, что музыкант «выживет и всех нас переживёт».