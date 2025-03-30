Появилась информация о предполагаемом визите Канье Уэста в Россию

В последний год в СМИ и социальных сетях активно ходили слухи о возможном визите в Россию Канье Уэста. Речь шла о его выступлениях в Москве и Санкт-Петербурге.

Одно из российских концертных агентств вело переговоры с командой Уэста, пишет издание Womanhit, хотя до официальных договоренностей дело не дошло.

Но Канье опубликовал в интернете ряд странных постов, в которых открыто поддержал нацистскую идеологию. Он даже пообещал на обложке нового альбома разместить свастику. Также в одной из своих песен он сообщил, что читает Mein Kampf Адольфа Гитлера перед сном.

В итоге российская сторона решила отложить переговоры с сотрудниками музыканта.

Недавно Уэст презентовал несколько новых треков, вызвавших волну негодования. В одном из них принял участие рэпер P. Diddy (Шон Комбс), находящийся под следствием по подозрению в сексуализированном насилии и торговле людьми.