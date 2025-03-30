Блогер Поздняков сообщил о прогнозах тайских врачей для Паши Техника

Владислав Поздняков в Telegram-канале написал, что врачи считают, что у Паши Техника есть шансы выздороветь, несмотря на то что его состояние остается пока тяжелым. Об этом сообщают News.ru.

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«Павел до сих пор подключен к ЭКМО <...>, тайские врачи дают хорошие прогнозы», — проинформировал он.

Также, ссылаясь на сведения, полученные от менеджера певца, он указал, что все жизненно важные функции мозга и всего организма Техника сохранны.

Ранее бывшая жена рэпера Ева Карицкая призвала не верить слухам и домыслам.

По словам Марка — менеджера Паши, — он договорился со специалистами из частных клиник, которые готовы вылететь на Пхукет, чтобы помочь рэперу.