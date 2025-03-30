Азиза высказалась о скандале на шоу «Суперстар»

Азиза с удовольствием согласилась принять участие в пятом юбилейном сезоне музыкального шоу.

«Как говорила моя мама, когда приглашают, надо идти. Я всегда спрашивала: „Мама, а если это не то место?“ Но в ответ слышала: „А как ты поймешь — то это или не то? Может, твоему уму кажется, что это то, а душа туда не хочет — или наоборот, твой ум говорит, не иди туда, а душа рвется“», - рассказала Азиза.

Певица лидировала в конкурсе до финала. Но в финале Лера Кудрявцева не поставила ей высшую оценку и в итоге победительницей стала Ксения Георгиади. Кудрявцева публично отчитала Азизу, которая в нерабочее время посылала ей смс-ки с оценкой хода шоу,

СтарХит.

Сама же исполнительница не жалеет ни о чем.

«Нет, все хорошо. Бог украл мое сердце и подарил мне свое. Можно назвать как угодно: Бог, Иисус Христос, Аллах, Будда, Лакшми Нараяна, Вселенная, Святой Дух. Но то, что есть выше нас, нельзя понять умом, его можно только почувствовать сердцем», — философски отметила она.

Музыкальный критик Сергей Соседов занял позицию Азизы. Он посчитал, что жюри несправедливо поступило по отношению к артистке.