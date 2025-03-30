Наташа Королева сообщила о «семейных обстоятельствах» Милявской

Лолита Милявская после массовой отмены ее концертов и исчезновения с телевидения вдруг появилась в шоу «Суперстар!» на НТВ. Она вышла вместо Наташи Королевой и заняла ее кресло в жюри. Но это было всего лишь в одном выпуске шоу, больше певица в эфире не появилась и ситуацию не комментировала, пишет портал Рassion.ru.

А Наташа Королева в микроблоге написала. что у Лолиты была веская причина.

«По семейным обстоятельствам Лорик не могла быть на съемках этого сезона, но заходила к нам на огонек и была в кресле судьи!» — написала певица.

Ранее Лолита Милявская рассказала, что давно занимается благотворительностью и помогает нуждающимся людям. При этом она подчеркнула, что не считает приличным афишировать свои благие дела. Известно, что певица примет участие в благотворительном марафоне в пользу подопечных Фонда актера Константина Хабенского.