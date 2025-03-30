Бывшая супруга рэпера Паши Техника (настоящее имя - Павел Ивлев) рассказала о состоянии его здоровья. Музыкант находится в больнице на Пхукете (Таиланд), он введен в искусственную кому, дыхание поддерживает аппарат ИВЛ. По некоторым оценкам, высок риск летального исхода.

"Состояние держится, как и вчера, стабильно плохим, легкие поражены полностью из-за инфекции. Сердце поддерживается благодаря ЭКМО, мозг не поврежден, с почками есть проблемы", - сообщила Ева Карицкая в своих социальных сетях. Она отмечает, что "главное, не стало хуже" и в понедельник планирует пообщаться с врачом бывшего мужа.

Менеджер Паши Техника сообщил о готовности «лучших врачей» вылететь в Таиланд

В Россию пациента не могут перевезти из-за высокого риска для жизни. Менеджер артиста утверждает, что его могли отравить неизвестным веществом.