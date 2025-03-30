Обнародована предположительная стоимость лечения Ефремова в рехабе

Психиатр-нарколог Василий Шуров сообщил, что лечение от алкогольной зависимости обойдется Михаилу Ефремову в сумму от 100 тыс. до 300 тыс. рублей в месяц. Причем для достижения реального результата курс должен длиться не менее полугода, пишут news.ru.

«Если он захочет отдельное проживание и суперусловия, там ценник начинается от 300 тысяч рублей в месяц, если он выберет стандартную программу, то он сможет и за 100 тысяч в комфортных условиях выздоравливать. В каком-нибудь регионе, кроме Подмосковья, за 100 тысяч он будет королем мира», — объяснил Шуров.

24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. По выходу на свободу артист должен будет ежемесячно отмечаться в полиции, сесть за руль ему разрешат не раньше, чем через три года.

Народный артист России и глава Союза театральных деятелей Владимир Машков высказался о перспективах возвращения Михаила Ефремова в кино после условно-досрочного освобождения. Машков выразил надежду на реабилитацию Ефремова.

Он подчеркнул, что давно не общался с коллегой и не может объективно судить о его состоянии, но верит в способность Ефремова вернуться к творческой деятельности.