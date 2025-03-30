Буйнов рассказал, как его наказал Бог

В свое время у Александра Буйнова обнаружили рак предстательной железы. Певцу удалось справиться с тяжелой болезнью. Сейчас 75-летний Буйнов признается, что свой диагноз ему помогло смирение с судьбой, пишет СтарХит.

«Есть за что. Потому что я предавал, предавал женщин. В моей жизни было много такого, когда я приносил несчастья человеку. Все мы когда-то совершали подобные поступки, поэтому мое восприятие болезни не было таким сильным, как у окружения. Я так считаю — Бог наказал и есть за что», — признался Александр в беседе с Борисом Корчевниковым в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Буйнов полагает, что наказан его за то, как он обошелся с матерью своей дочери Юлии. Он ушел из семьи, оставив Людмилу с ребенком на руках.

Сейчас в СМИ и социальных сетях пошла информация о том, что недуг вернулся к Буйнову. Музыкант опроверг эти слухи.

«Я там написал от себя: „Ребята, откуда такие сведения? Вы пользуетесь такой медицинской терминологией…“ Я даже зашел в Интернет и нашел, как называется вот это вот слово, как называется диета, которая была у меня как бы прописана. Мне просто было интересно. Они пользуются такой терминологией, чтобы было убедительно», — возмутился он.

В первой декаде апреля, сообщают информационные порталы, в Государственном Кремлевском дворце Буйно собирает гостей на свой грандиозный концерт, посвященный 75-летию.