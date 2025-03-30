Анна Asti подала в суд на Стаса Ярушина

Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) подала заявление на Стаса Ярушина в арбитражный суд Москвы. Истцом указана не сама певица, а ее музыкальный лейбл — ООО «Феникс Мьюзик».

С Ярушина требуют миллион рублей из-за нарушения авторских прав. Не исключено, что иск подан из-за шоу Стаса MUZLOFT, где музыканты исполняют каверы на песни своих коллег, пишет «Комсомольская Правда».

Летом 2024 года «КП» писала, что рэп-исполнительница Инстасамка подавала иск к Стасу на два миллиона рублей. Тогда причиной стал выпуск Музлофта с Мией Бойкой, которая спела кавер «За деньги да», так что это будет уже не первый иск к музыканту.

Актер Станислав Ярушин признался, что он не стал оспаривать решение суда и выплатил певице Инстасамке (настоящее имя — Дарья Зотеева) 550 тыс. рублей по причине нарушения авторских прав (суд удовлетворил требования Зотеевой частично).