Волочкова нечаянно раскрыла правду о женихе дочери

Совсем скоро дочь Анастасии Волочковой Ариадна станет супругой своего избранника Никиты Григоряна. Пара не ограничится походом в ЗАГС. Супруги повенчаются.

Ариадна говорила, что жила в квартире Никиты. Она утверждала, что работает лишь удовольствие, а не для того, чтобы хватало на жизнь.

«Мы прекрасно живем, у нас отличные условия. И работаю я исключительно для своего удовольствия... 90% моего времени уходит на преподавание. Я уже четыре года преподаю английский и французский языки. В университете я начала изучать немецкий и древнегреческий. А недавно стала учить армянский, потому что мой будущий муж – армянин», - рассказывала девушка.

Однако звездная мама нечаянно выдала чужой секрет, пишет «Комсомольская Правда».

Волочкова проговорилась.

«Ребята сняли скромную квартиру и, вложив собственные средства, создают себе уют. Очень за них рада и думаю, буду хорошей тещей».

Говорилось, что Никита якобы является учредителем нескольких компаний. Также у молодого человека есть семейный бизнес в сфере строительства. Правда, позже стало известно, что на самом деле папа жениха работает таксистом, а сам Никита пытался взять микрокредит на 15 тысяч рублей.

Ранее Анастасия Волочкова вспомнила, как поругалась с дочерью Ариадной из-за того, что наследница попросила мать отдать ей московскую квартиру. По словам Волочковой, она посоветовала дочери обращаться по вопросам недвижимости к ее отцу Игорю Вдовину.