Друзья считают, что Пашу Техника отравили

Паша Техник (Ивлев) уже несколько дней находится в реанимации в Таиланде. Предположительный диагноз рэпера – отравление неизвестными веществами.

© Вконтакте

Экс-супруга Паши Ева Карицкая сейчас в Таиланде, рядом с ним. Девушка опровергла слухи о том, что музыкант скончался. Но состояние Техника настолько тяжелое, что его даже нельзя перевезти лечиться на родину. Он находится на аппарате ЭКМО (искусственные легкие и сердце).

Друзья Паши уверены, что его отравили, пишет Экспресс Газета. Якобы некий фанат угостил Техника таблетками, от которых рэперу стало плохо. Пока музыканта спасали «домашними методами» в отеле, этот человек успел скрыться.

29 марта появилось заявление лечащего врача Паши, согласно которому при текущем состоянии Техника высок риск летального исхода. Медики настоятельно призвали родственников приехать в Таиланд для обсуждения дальнейших действий.