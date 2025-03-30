Наталья Штурм назвала отдых в Китае «отвратительным»

Наталья Штурм в микроблоге пожаловалась на неудавшийся отдых в китайском Шанхае. Начались неприятности с того, что певицу сотрудники гостиницы заставили второй раз оплатить отель.

«Они говорят: «А ничего не знаем, давайте платите снова. Двойной счетчик сняли за отель. Чисто аферисты. Еще Wi-Fi не работает. Я впервые встречаюсь с таким отвратительным отелем», — сообщила звезда.

Далее у Штурм возникли трудности с поиском точек питания. На центральной улице города она не увидела ни кафе, ни ресторанов, пишет gazeta.ru.

«Есть какие-то уличные, там в котлах что-то варят, а еды нет как таковой. То есть мне есть нечего, я голодная сейчас», — пожаловалась Наталья.

Ранее певица столкнулась с жуткой аллергией во время отдыха в Макао. Звезда 90-х опубликовала в соцсетях шокирующие кадры своего опухшего лица, сопроводив их эмоциональным сообщением: