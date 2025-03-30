Соседов обрушился на Кудрявцеву после скандала на шоу «Суперстар»

Финал шоу «Суперстар» был испорчен громким скандалом. Азиза уверенно лидировала весь сезон, и вдруг в финале Лера Кудрявцева внезапно обвинила певицу неподобающем поведении, из-за которого телеведущая не может поставить ей высший балл. В итоге первое место досталось Ксении Георгиади.

Сергей Соседов в беседе с «Московским Комсомольцем» резко осудил Кудрявцеву и заявил, что у Азизы украли победу.

«Я не принимаю результаты этого сезона. У Азизы украли победу. Я, конечно, рад за Ксению Георгиади: она, действительно, достойна высоких баллов. Но то, как поступили с Азизой, - некрасиво. Занизить ей оценки только из-за якобы ее плохого поведения - неэтично и непрофессионально. Получился некрасивый финал. И победа Ксении Георгиади оказалась смазанной. Это неубедительная победа! Из-за плохого поведения Леры тень легла, в общем-то, и на Ксению. Потому что победа получилась у нее нечистая: из-за того, что засудили коллегу», - заявил музыкальный критик.

Ранее во время своего творческого вечера в Москве Сергей Соседов высказался о Лере Кудрявцевой, с которой занимает кресла жюри в шоу «Суперстар!» на НТВ. Музыкальный критик раскритиковал лексикон, который использует телеведущая в своих комментариях после выступлений участников проекта.