Уехавшая из России актриса Мария Машкова выразила надежду, что сможет когда-нибудь отправиться на гастроли по городам России со своим спектаклем. При этом она не исключила, что ей к тому времени может исполниться уже 85 лет.

«Есть именно мечта, но я понимаю, что сейчас она неосуществима. Я ее отложу пока куда-нибудь подальше. Мой спектакль сделан так классно, что я могу играть эту роль и в 85 лет. Если что, я выйду и сыграю. Я подожду! Выйду с магнитолой, такой веселой 85-летней бабкой», — заявила 39-летняя дочь актера Владимира Машкова.

Мария также призналась, что за несколько лет жизни в США, ее дети уже начали считать себя американцами. Отрывок из интервью Машковой опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Напомним, Мария Машкова замужем за пианистом, сценаристом Александром Слободяником. Пара воспитывает двоих детей: 12-летнюю Александру и 13-летнюю Стефанию. В 2022 году актриса уехала в США и разорвала общение со своим знаменитым отцом Владимиром Машковым, так как он выразил в поддержку России и осудил дочь.

Ранее Владимир Машков резко высказался об уехавших из страны знаменитостях. Он назвал «сбежавших» артистов «предателями» и заявил, что не желает с ними работать.