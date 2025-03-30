Петросян хочет лишить старшую дочь московской прописки

Викторина, 56-летняя дочь Евгения Петросяна от первого брака, сейчас находится в России. Но теперь ей приходится ютиться у подруги: ее отец осенью прошлого года обратился в суд с требованием выписать Викторину из квартиры и аннулировать ее право на пользование жилым помещением.

Отношения Евгения Петросяна со старшей дочерью испортились после его развода с Еленой Степаненко. Викторина встала на сторону Елены, пишет СтарХит.

Квартира – «однушка», Викторина там прописана. Там остались личные вещи женщины, но ключей у нее уже нет. По словам адвоката, Викторина исправно оплачивает коммунальные услуги за квартиру, которая стала предметом спора.

У адвоката Евгения Петросяна иное мнение.

«У семьи было в этом доме несколько квартир. Но та, в которой прописана Викторина, по итогу раздела осталась за Петросяном. Ее единственный собственник с апреля 2022 года — Евгений Петросян», — объяснил правозащитник.

Напомним, первый иск Петросяна к дочери был возвращен из-за ошибок, но юморист не сдался и подал новое заявление, которое приняли к рассмотрению.