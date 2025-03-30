Вика Цыганова прокомментировала вырезанный фрагмент с Аллой Пугачевой в эфире российского телеканала. В своем Telegram-канале певица назвала «глупой» идею с замазыванием лица уехавшей из РФ артистки и заявила, что люди «должны видеть» «предателей».

Недавно в эфире телеканала «Дом Кино» состоялся показ фильма «Ледокол» 2016 года. Однако внимание многих привлек эпизод, в котором показан календарь с замазанным изображением Аллы Пугачевой. Комментируя этот фрагмент, Вика Цыганова отметила, что таким образом руководство российского канала «хотело избежать лишних дискуссий об уехавшей певице». Но, по мнению артистки, такое решение произвело «обратный эффект», и все новостные издания это обсудили.

Певица считает, что Аллу Пугачеву, как и других «предавших» Россию не нужно «цензурить», поскольку народ должен видеть «лица изменников».

«Не надо ее ни стирать, ни цензурить. Пугачева — продукт своей эпохи. Некогда суперзвезда теперь предатель, живет в забвении на Кипре и водит знакомство с такими же иноагентами-предателями. Наша страна не идеальна. Мы не святые. Мы такие, какие есть. Замазывать лица — глупо. <…> Люди должны видеть лица изменников, чтобы помнить, кем они были и кем стали теперь», — заявила Вика Цыганова.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с мужем и детьми эмигрировала из России в Израиль. Недавно певица вступила в перепалку с российской журналисткой на Кипре. Артистка не стала отвечать на вопрос, планирует ли она возвращаться в РФ, но при этом назвала себя «патриоткой».

Ранее сообщалось о том, что Сергей Соседов возмутился поведением покинувшей Россию Аллы Пугачевой, назвавшей себя «патриоткой». Музыкальный критик отметил: «Она, наверное, в маразме уже совсем. Патриотка, уехавшая то в Израиль, то на Кипр».